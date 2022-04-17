Авербух о падении Семененко: «Я считаю, что это абсолютно несчастный случай. Я бы не искал здесь виноватых»

Хореограф Илья Авербух призвал не искать виноватых в травме фигуриста Евгения Семененко.

У Семененко было диагностировано сотрясение мозга после того, как он упал с четверного прыжка во время шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

«Я считаю, что это абсолютно несчастный случай. Конечно, в любом спорте и в ледовых шоу в том числе спортсмены показывают сложнейшие элементы. Это риск. Но это не могло произойти не из-за чего, кроме как ошибки в исполнении прыжка.

Я бы не искал здесь виноватых. Мои слова поддержки и тренерам Жени Семененко, и Евгению Плющенко, Яне Рудковской. Все знают, что во время шоу используются проекции. Это стандартные вещи. Марк Кондратюк также проделал четверные прыжки на ней, Коля Колесников тоже выполнил четверной тулуп.

Это просто ошибки, которые могут произойти в любой ситуации, в любом состоянии. Ребята стремятся оставаться в форме, тренироваться, потому что шоу – тоже часть подготовки спортсмена», – сказал Авербух.

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