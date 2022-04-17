Гулякова о падении Семененко: «Ни один четверной прыжок на шоу при неполном свете не стоит здоровья»

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Российская фигуристка Анастасия Гулякова пожелала здоровья Евгению Семененко после падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

Фигурист ударился головой об лед после неудачного исполнения четверного прыжка. Ему диагностировали сотрясение мозга.

«Понимаю, все сейчас в полном шоке... На это падение было больно смотреть... Ни один четверной прыжок на шоу при неполном свете не стоит здоровья.

Спорт очень жесток ко всем, кто в нем. Мы все желаем скорейшего выздоровления и восстановления! Пишите теплые слова поддержки Жене», – написала Гулякова в соцсетях.

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