Мишина о падении Семененко: «Тут никто не виноват, это просто несчастный случай. Претензий к организаторам нет»

Тренер фигуриста Евгения Семененко Татьяна Мишина сообщила, что не имеет претензий к организаторам ледового шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Накануне Семененко ударился головой об лед, упав после неудачного прыжка. Ему диагностировали сотрясение мозга.

«Да, лед был нормальный, и шоу такое грандиозное, столько зрителей. Он сам неудачно зашел на прыжок, по технике получилось неудачно.

Тут никто не виноват, это просто несчастный случай. Претензий к организаторам нет», – сказала Мишина.

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