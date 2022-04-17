Плющенко о ледовом шоу: «Питер, спасибо! Это было мощно, душевно, волшебно и круто! И, конечно, мы все желаем Жене Семененко скорейшего выздоровления!»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о ледовом шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Питер, спасибо! Это было мощно, душевно, волшебно и круто! Так можете встречать только вы! Спасибо за гипераншлаг! Наш «Союз Чемпионов» катался для 12 тысяч любителей фигурного катания!

Спасибо всем спортсменам за их потрясающие номера, которые они готовили эксклюзивно для нашего шоу! Спасибо Шаману (музыканту – Sports.ru) за его вокал! Спасибо всем великим тренерам, кто посетил наше шоу и спасибо администрации Санкт-Петербургу за поддержку!

И, конечно, мы все желаем Жене Семененко скорейшего выздоровления! Мы на связи с Алексеем Николаевичем Мишиным, с врачами и оказываем поддержку! Все будет хорошо!

До встречи на моем юбилее 6 ноября в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, а также в других городах нашего тура!» – написал Плющенко в соцсетях.

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