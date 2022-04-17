Алексей Мишин: «О том, как Семененко себя чувствует, еще рано говорить. Болезни людей – это врачебная тайна. Зачем это обсуждать?»

Тренер Алексей Мишин ответил на вопрос о состоянии фигуриста Евгения Семененко.

Накануне спортсмен упал во время выступления в ледовом шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. После неудачного прыжка он ударился головой об лед и был госпитализирован.

«О том, как он себя чувствует, еще рано говорить. Болезни людей – это врачебная тайна. Зачем это обсуждать? Я понимаю, что люди волнуются, но пока ничего сказать вам не могу», – сказал Мишин «Матч ТВ».

«У Жени сотрясение мозга. Каких-то еще повреждений внутри черепной коробки врачи не нашли, но исследуют. Что-то еще пока не могу сказать, так как не знаю.

Сейчас Семененко в больнице, у него отличные условия. Врачи беспокоятся о его здоровье», – цитирует тренера «Р-Спорт».

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