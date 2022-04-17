Яна Рудковская: «Семененко чувствует себя нормально. Они с Мишиным общаются по телефону. Про диагноз ничего сказать не могу»

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Продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии фигуриста Евгения Семененко. 

«Женя чувствует себя нормально. Они с Алексеем Николаевичем (Мишиным) общаются по телефону. Про диагноз ничего сказать не могу», – сказала Рудковская.

Накануне Семененко ударился головой об лед, упав после неудачного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что фигуристу диагностировали сотрясение мозга.

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