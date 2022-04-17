Участник шоу Плющенко: «Лед был нормальным, хорошего качества, без подтеков. Даже лучше, чем на шоу в Туле»

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Участники шоу Евгения Плющенко, пожелавшие сохранить анонимность, поделились мнением о качестве льда на арене.

Накануне Евгений Семененко в результате падения с прыжка ударился головой об лед и был госпитализирован.

«Лед был нормальным, хорошего качества, без подтеков. Даже лучше, чем на шоу в Туле. Конкретно с качеством льда проблем не было», – сказал один из участников шоу.

Его слова в беседе с «Матч ТВ» подтвердили еще три фигуриста, выступавших в Санкт-Петербурге.

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