Организаторы шоу Плющенко: «Лед был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно откатали свои программы. Случившееся с Семененко – несчастный случай»

Дарья Кожанова, представитель оргкомитета шоу Евгения Плющенко, прокомментировала инцидент с фигуристом Евгением Семененко, который ударился головой об лед и был госпитализирован.

в стабильном состоянии, он пришел в себя и находится под наблюдением врачей 17-й больницы Санкт-Петербурга. Существует подозрение на сотрясение мозга, но окончательный диагноз будет поставлен после полного обследования, которое сейчас проходит фигурист.

Вместе с Евгением его родители. На постоянной связи находятся Алексей Николаевич Мишин и Татьяна Николаевна Мишина, и Яна Рудковская.

Хотим отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно откатали свои программы. Случившееся с Евгением – несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте. Мы желаем Евгению скорейшего выздоровления», – сказала Кожанова.

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