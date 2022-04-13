Чемпионат мира среди юниоров. Малинин, Миура, Шайдоров, Леванди и Селевко выступят с короткими программами

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14 апреля стартует юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в Таллине. Юноши выступят с короткими программами.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Таллин, Эстония

Юноши

Короткая программа

Начало – 13.00 по московскому времени.

Третья разминка

22. Адам Хагара (Словакия)

23. Франсуа Пито (Франция)

24. Эдвард Эпплбай (Великобритания)

25. Стивен Гоголев (Канада)

26. Уэсли Чиу (Канада)

27. Чха Юн Хен (Южная Корея)

Четвертая разминка

28. Михаил Селевко (Эстония)

29. Николай Мемола (Италия)

30. Илья Малинин (США)

31. Арлет Леванди (Эстония)

32. Михаил Шайдоров (Казахстан)

33. Као Миура (Япония)

Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине

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