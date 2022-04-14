Чемпионат мира среди юниоров. Вольфкостин и Чен, Д’Алессандро и Уодделл, Уна и Гэйдж Браун покажут ритм-танцы

15 апреля на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Сборная России не участвует на соревнованиях.
Чемпионат мира среди юниоров-2022
Таллин, Эстония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 14.15 по московскому времени.
Третья разминка
10. Кейли Максимек – Максимилиан Райер (Швейцария)
11. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
12. Оливия Оливер – Джошуа Андари (Польша)
13. Татьяна Бунина – Иван Кузнецов (Эстония)
14. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
Четвертая разминка
15. Ева Бернар – Том Джохам (Франция)
16. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция)
17. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея)
18. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)
19. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
Пятая разминка
20. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
21. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада)
22. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада)
23. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
24. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине