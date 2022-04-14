Чемпионат мира среди юниоров. Вольфкостин и Чен, Д’Алессандро и Уодделл, Уна и Гэйдж Браун покажут ритм-танцы

15 апреля на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Сборная России не участвует на соревнованиях.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14.15 по московскому времени.

Третья разминка

10. Кейли Максимек – Максимилиан Райер (Швейцария)

11. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

12. Оливия Оливер – Джошуа Андари (Польша)

13. Татьяна Бунина – Иван Кузнецов (Эстония)

14. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

Четвертая разминка

15. Ева Бернар – Том Джохам (Франция)

16. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция)

17. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея)

18. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)

19. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

Пятая разминка

20. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)

21. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада)

22. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада)

23. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

24. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)

Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине