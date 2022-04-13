Авербух о «Ледниковом периоде»: «Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре выйдем на экраны»

Хореограф Илья Авербух опроверг информацию о приостановке проекта «Ледниковый период».

«Друзья, хочу внести ясность насчет телепроекта «Ледниковый период»

Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре мы выйдем на экраны с .

Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!» – написал Авербух.

«Ледниковый период» на осень пока не планируется». Илья Авербух объявил, что новый сезон шоу в этом году не выйдет в эфир