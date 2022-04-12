Тарасова о приостановке «Ледникового периода»: «Ну и бог с ним. Это не самое ужасное, что могло произойти»

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух телевидение Первый канал Спорт-Экспресс Ледниковый период Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасоваотреагировала на новость о приостановке проекта «Ледниковый период».

Ранее продюсер шоу Илья Авербух объявил, что выход в эфир нового сезона осенью не планируется.

«Ну и бог с ним... Это не самое ужасное, что могло произойти. Раньше как-то жили без «Ледникового периода». И сейчас проживем.

Ничего страшного не произошло. Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет «Ледниковый период». Мы обязательно его дождемся!» — сказала Тарасова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные