Тарасова о приостановке «Ледникового периода»: «Ну и бог с ним. Это не самое ужасное, что могло произойти»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасоваотреагировала на новость о приостановке проекта «Ледниковый период».

Ранее продюсер шоу объявил, что выход в эфир нового сезона осенью не планируется.

«Ну и бог с ним... Это не самое ужасное, что могло произойти. Раньше как-то жили без «Ледникового периода». И сейчас проживем.

Ничего страшного не произошло. Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет . Мы обязательно его дождемся!» — сказала Тарасова.