Министр спорта Украины о Шаботовой: «Когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной. И все, на этом закончили»

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил исключение фигуристки из сборной страны.

Шаботова до 2019 года выступала за Россию, потом сменила спортивное гражданство.

Ранее сообщалось, что фигуристка исключена из команды Украины из-за лайка под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине.

«Она была на Олимпийских играх в составе сборной Украины, и мы видели: она классно выступала под «Щедрик». Но потом, когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной команды Украины. И все, на этом мы закончили.

Мы понимаем, что если спортсмены живут там или были в то время там, и они ничего не говорят против, просто молчат, то они поддерживают спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ – Sports.ru).

Если поддерживают – то им не место рядом с нашими спортсменами», – сказал Гутцайт.

16-летняя фигуристка Шаботова исключена из сборной Украины. Она поставила лайк под постом Плющенко