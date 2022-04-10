Министр спорта Украины о Шаботовой: «Когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной. И все, на этом закончили»

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил исключение фигуристки Анастасии Шаботовой из сборной страны.
Шаботова до 2019 года выступала за Россию, потом сменила спортивное гражданство.
Ранее сообщалось, что фигуристка исключена из команды Украины из-за лайка под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине.
«Она была на Олимпийских играх в составе сборной Украины, и мы видели: она классно выступала под «Щедрик». Но потом, когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной команды Украины. И все, на этом мы закончили.
Мы понимаем, что если спортсмены живут там или были в то время там, и они ничего не говорят против, просто молчат, то они поддерживают спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ – Sports.ru).
Если поддерживают – то им не место рядом с нашими спортсменами», – сказал Гутцайт.
16-летняя фигуристка Шаботова исключена из сборной Украины. Она поставила лайк под постом Плющенко