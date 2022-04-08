Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что не смог связаться с фигуристкой Анастасией Шаботовой, исключенной из сборной Украины.

Ранее 16-летняя спортсменка поставила лайк под постом Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине. Впоследствии сам Плющенко отметил, что готов тренировать Шаботову.

«К сожалению, мы не смогли выйти на связь с Настей. Конечно, я не против поддержать ее, но на данный момент никаких новостей нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

16-летняя фигуристка Шаботова исключена из сборной Украины. Она поставила лайк под постом Плющенко