Роднина о возможном переходе Шаботовой к Плющенко: «Если есть взаимный интерес тренера и спортсмена, всегда бывает результат»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном переходе фигуристки Анастасии Шаботовой к Евгению Плющенко.

Ранее спортсменка была исключена из сборной Украины.

«Это полный абсурд, а я такую чушь не обсуждаю – желания нет и смысла в этом тоже. Если Шаботова захочет обратно сменить гражданство и вернуться в Россию, этот вопрос будет рассматриваться в общем порядке.

Она поменяла не только спортивное гражданство, а в первую очередь основное. Поэтому запрос о восстановлении гражданства России будет рассматриваться в общем порядке, как обычно и делается с вопросами этого толка.

Интересно было бы посмотреть на нее под руководством Плющенко? Если есть взаимный интерес тренера и спортсмена, всегда бывает результат. Так что да, почему бы и нет. Если они оба в этом заинтересованы, проблем с осуществлением перехода быть не должно», – сказала Роднина.

16-летняя фигуристка Шаботова исключена из сборной Украины. Она поставила лайк под постом Плющенко