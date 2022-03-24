Евгений Плющенко: «Готовлю письма в ФФКР, Федерацию фигурного катания Украины и ISU, чтобы Шаботовой разрешили выступать и тренироваться в России»

Теги Евгений Плющенко ISU ФФКР сборная Украины женское катание Анастасия Шаботова Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что готовит обращения в связи с исключением фигуристки Анастасии Шаботовой из сборной Украины.

Ранее 16-летняя спортсменка поставила лайк под постом Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине.

«В настоящий момент я готовлю письма в ФФКР, Федерацию фигурного катания Украины и ISU, чтобы спортсменке в ускоренном порядке разрешили выступать и тренироваться в России, поскольку происходит абсурдная ситуация.

Девушка, у которой только начинается спортивная судьба, наказывается за лайк к фотографии. Со своей стороны мы готовы ее всячески поддержать. Ее карьера не может оборваться за лайк», – сказал Плющенко.

Шаботова до 2019 года выступала за Россию, потом сменила спортивное гражданство.

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