Ренат Лайшев: «Не верю в допинг у Валиевой. Я прекрасно ее знаю. Судя по тем фейкам, которыми в нас бросают – они это все и придумали»

Президент центра спорта и образования прокомментировал предложение финского юриста Лаури Тарасти отстранять от международных стартов тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов.

Тарасти обратился с этим предложением в WADA: «Несовершеннолетний спортсмен может не понимать, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для .

«Я не верю в допинг у Валиевой. Я прекрасно ее знаю. Судя по тем фейкам, которыми в нас бросают, мы сразу читаем, что они это все и придумали.

Никогда после 80-го и 84-го годов спорт не был политическим, а сейчас и наших спортсменов, и наших артистов везде убрали, и мы увидели оскал этого империализма, как говорили в советское время.

Но мы уже встали на верный путь и сворачивать с него не должны. Я говорил и повторяю: до полной победы над этим Западом. Во всех отраслях деятельности», – сказал Лайшев.

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