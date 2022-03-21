Юрист Анцелиович о допинге Валиевой: «В случае передачи дела в CAS до начала августа ожидать вынесения решения не стоит»

Юрист Анна Анцелиович считает, что расследование по допинговому делу российской фигуристки может затянуться.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что рассчитывает на завершение Российским антидопинговым агентством ( ) расследования дела Валиевой до 8 августа.

«Но на практике все такие расследования очень часто затягиваются. Особенно там, где идут какие-то научные исследования в поддержку версии спортсмена.

Всемирный антидопинговый кодекс и Общероссийские антидопинговые правила также предусматривают возможность передачи дела на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в качестве единственной инстанции. В этом случае до начала августа с большой долей вероятности ожидать вынесения решения не стоит, исходя из обычных сроков рассмотрения дел в .

Хотя, конечно, стороны могут договориться об ускоренном рассмотрении. Но когда на кону находится олимпийская медаль, вряд ли стороны захотят спешить», – сказала Анцелиович.