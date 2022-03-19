Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство ( ) завершит расследование дела российской фигуристки до 8 августа.

Об этом заявили в пресс-службе WADA.

«Согласно международному стандарту по обработке результатов в интересах справедливого и эффективного спортивного правосудия нарушения антидопинговых правил должны расследоваться своевременно,.

Вне зависимости от вида нарушения антидопинговых правил и за исключением случаев, связанных с находящимися вне контроля антидопинговой организации сложными вопросами и задержками со стороны спортсмена, антидопинговые организации должны сделать все, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления.

Что касается расследования, проводимого в окружении спортсменки, то я не могу его комментировать, поскольку оно продолжается», – сообщил источник в пресс-службе.

Уведомление о нарушении антидопинговых правил Валиева получила 8 февраля. В ее допинг-пробе, сданной 25 декабря во время чемпионата России, был обнаружен триметазидин.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге