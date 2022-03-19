WADA рассчитывает, что расследование по делу Камилы Валиевой завершится до 8 августа

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершит расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой до 8 августа. 

Об этом заявили в пресс-службе WADA. 

«Согласно международному стандарту по обработке результатов в интересах справедливого и эффективного спортивного правосудия нарушения антидопинговых правил должны расследоваться своевременно,.

Вне зависимости от вида нарушения антидопинговых правил и за исключением случаев, связанных с находящимися вне контроля антидопинговой организации сложными вопросами и задержками со стороны спортсмена, антидопинговые организации должны сделать все, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления.

Что касается расследования, проводимого в окружении спортсменки, то я не могу его комментировать, поскольку оно продолжается», – сообщил источник в пресс-службе. 

Уведомление о нарушении антидопинговых правил Валиева получила 8 февраля. В ее допинг-пробе, сданной 25 декабря во время чемпионата России, был обнаружен триметазидин. 

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные