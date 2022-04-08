Максим Некрасов: «Ушакова перестала приходить на тренировки без объяснения причин. Все шло к тому, что мне нужно искать новую партнершу»

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и рассказали о формировании их танцевального дуэта и расставании с прежними партнерами.

Пасечник каталась с Дмитрием Блиновым, Некрасов – с .

– Сколько времени вы тренируетесь вместе?

Некрасов: Примерно месяц катаемся в паре.

Пасечник: В конце февраля у нас была первая полноценная тренировка, на протяжении которой мы все время катались вместе.

Некрасов: Это получилось случайно. Наши партнеры болели, и чтобы не терять форму, мы попробовали с Лизой. Через какое-то время решили продолжить и сказали об этом тренерам.

Пасечник: Они нашу идею поддержали, и мы решили рискнуть.

– Для такого шага у вас были веские причины?

Пасечник: В нашей группе на тренировках иногда мы меняемся партнерами, чтобы показать то или иное упражнение. С Максимом у нас неплохо получалось. У меня сразу появилось ощущение, что с ним надежно, а в паре это очень важно.

– Как проходили первые тренировки?

Пасечник: Нужно время, чтобы скататься с новым партнером. Недели две мы привыкали друг к другу, но у меня, как я сказала, сразу было ощущение, что все получится. Максим опытный спортсмен, участвовал во многих соревнованиях, профи.

Некрасов: Но партнерам важно не только приспособиться друг к другу, но и совпасть характерами, потому что в танцах на льду, где надо показывать эмоции, чувства, это играет роль.

– Совпали характерами?

Некрасов: Ну да. Лиза спокойная. Может, иногда чуть-чуть выйти из себя, но в работе чего не бывает. А у меня характер добряка. Я вообще кричать не умею. Могу, конечно, но это бывает очень редко, если только вывести из себя. У нас с Лизой есть общая цель, желание, несмотря ни на что продолжать работать, и это самое главное.

Пасечник: До этого мы год тренировались на одном льду и у нас сложились теплые отношения.

Некрасов: Скажу так: мы нашли общий язык.

– Расставание с прежними партнерами прошло безболезненно?

Некрасов: Конечно, не безболезненно, мы с Ариной долго катались вместе, через многое прошли, и я ей за все благодарен. Но в какой-то момент она как-то дистанцировалась, перестала работать так, как мы работали. С ней разговаривали тренеры, я разговаривал с ее родителями, но ничего не менялось. В итоге Арина перестала приходить на тренировки без объяснения причин... В общем, все шло к тому, что мне нужно искать новую партнершу.

Расставаться, что-то менять всегда тяжело, но чтобы двигаться вперед, продолжать работать – это просто нужно делать обоим партнерам. У меня есть желание продолжать, тем более, за прошедшие два сезона ради этого мне столько всего пришлось преодолеть.

Пасечник: У нас с Димой с самого начала была договоренность, что нет никаких обязательств, и если появятся другие предложения, то может все изменится.

Я хочу сказать ему большое спасибо за этот сезон и уверена, что он продолжит свою спортивную карьеру... На самом деле, любые расставания – это всегда непросто...