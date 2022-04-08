Валиева и Щербакова выступят на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева Фигурное катание

Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова примут участие в ледовом шоу, приуроченном к юбилею заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Приглашаю всех на ближайшее гала-шоу к юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой, оно будет 15 и 16 апреля. В состав добавились Камила Валиева и Аня Щербакова.

Зрители смогут увидеть Женю Медведеву, Алину Загитову, всех чемпионов пекинских [Олимпийских игр]», – сообщил продюсер шоу Илья Авербух.

Шоу состоится в Москве на Малой спортивной арене «Лужники».

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