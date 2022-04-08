Валиева и Щербакова выступят на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой

Российские фигуристки Камила Валиева и примут участие в ледовом шоу, приуроченном к юбилею заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Приглашаю всех на ближайшее гала-шоу к юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой, оно будет 15 и 16 апреля. В состав добавились и Аня Щербакова.

Зрители смогут увидеть Женю Медведеву, , всех чемпионов пекинских [Олимпийских игр]», – сообщил продюсер шоу .

Шоу состоится в Москве на Малой спортивной арене «Лужники».