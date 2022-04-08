Валиева и Щербакова выступят на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой

Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова примут участие в ледовом шоу, приуроченном к юбилею заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
«Приглашаю всех на ближайшее гала-шоу к юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой, оно будет 15 и 16 апреля. В состав добавились Камила Валиева и Аня Щербакова.
Зрители смогут увидеть Женю Медведеву, Алину Загитову, всех чемпионов пекинских [Олимпийских игр]», – сообщил продюсер шоу Илья Авербух.
Шоу состоится в Москве на Малой спортивной арене «Лужники».