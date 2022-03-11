Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева и Трусова выступят в шоу Тутберидзе в Минске

Олимпийские чемпионки , и выступят в шоу «Чемпионы на льду», которое пройдет 9 апреля в Минске.

В шоу примут участие двукратная чемпионка мира , серебряные призеры Пекина-2022 Александра Трусова и – , а также танцевальный дуэт – .

Шоу Тутберидзе пройдет в Москве (13 апреля), Красноярске (20 апреля), Самаре (24 апреля), Нижнем Новгороде (26 апреля) и Ташкенте (29 апреля). Точный список участников в каждом городе будет объявлен дополнительно.