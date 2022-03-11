Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева и Трусова выступят в шоу Тутберидзе в Минске

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Олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева выступят в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое пройдет 9 апреля в Минске.

В шоу примут участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряные призеры Пекина-2022 Александра Трусова и Евгения ТарасоваВладимир Морозов, а также танцевальный дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин.

Шоу Тутберидзе пройдет в Москве (13 апреля), Красноярске (20 апреля), Самаре (24 апреля), Нижнем Новгороде (26 апреля) и Ташкенте (29 апреля). Точный список участников в каждом городе будет объявлен дополнительно.

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