Александр Жулин: «Думаю, Дэвис и Смолкин задумаются, где им кататься. Тренируются они в Америке, но люди-то русские»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию высказался о будущем российского танцевального дуэта – .

Дэвис и Смолкин тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.

«Слушайте, да сейчас вообще непонятно, что происходит. Дэвис/Смолкин, думаю, тоже задумаются, где им кататься. Тренируются они в Америке, но люди-то русские. Они совершенно спокойно могут выступать, например... В общем, не знаю. Думаю, они с Этери Георгиевной (Тутберидзе) сами определят, за кого им кататься», – сказал Жулин.

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