Американская журналистка – Дэвис: «Диана, насколько тяжело было кататься, зная, что ученица твоей матери нарушила антидопинговые правила?»

Американская журналистка Кристин Бреннан после ритм-танца на Олимпиаде-2022 задавала российской фигуристке вопросы о положительной допинг-пробе .

На вопросы отвечал ее партнер .

– Диана, насколько тяжело было кататься, зная, что ученица твоей матери ( – Sports.ru) нарушила антидопинговые правила?

Смолкин: Я уже три раза сказал, что мы не хотим говорить об этом. Мы желаем Камиле всего наилучшего. Она замечательная фигуристка, и ее ждет прекрасное будущее. Неважно, что произошло или произойдет.

– Даже если она на допинге, это нормально?

Смолкин: У меня нет никаких мыслей на этот счет. Мы закончили с этой темой.

– Диана может что-то сказать об этом?

Смолкин: Нет.

– Она может говорить?

Смолкин: Может, но не с вами и не на эту тему. Мы закончили.

– Она может рассказать о чем-нибудь? Как у нее самочувствие?

Смолкин: Самочувствие хорошее.

– Разве она не говорит на английском? Она же американка.

Смолкин: Говорит, но не очень хорошо.

– Ты не говоришь на английском?

Смолкин: Диана переехала из США, когда ей было три года.

– Так что она совсем не говорит на английском?

Смолкин: Немного говорит, но не для интервью.

– Она не может сказать даже одно слово?

Дэвис: Я довольна.

– Ты довольна?

Смолкин: А вы довольны?

– Я в восторге, мне нравится это интервью.

Смолкин: Отлично. Следующий вопрос.

– Не испортило ли произошедшее ваш олимпийский опыт?

Смолкин: Я понял не все слова в этом предложении.

– Не испортило ли для вас произошедшее с Камилой?

Смолкин: Никаких больше вопросов о Камиле.

Смолкин – американским журналистам: «Больше никаких вопросов про Валиеву. У меня нет никаких мыслей на этот счет»

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