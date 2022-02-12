Американская журналистка – Дэвис: «Диана, насколько тяжело было кататься, зная, что ученица твоей матери нарушила антидопинговые правила?»

Американская журналистка Кристин Бреннан после ритм-танца на Олимпиаде-2022 задавала российской фигуристке Диане Дэвис вопросы о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.
На вопросы отвечал ее партнер Глеб Смолкин.
– Диана, насколько тяжело было кататься, зная, что ученица твоей матери (Этери Тутберидзе – Sports.ru) нарушила антидопинговые правила?
Смолкин: Я уже три раза сказал, что мы не хотим говорить об этом. Мы желаем Камиле всего наилучшего. Она замечательная фигуристка, и ее ждет прекрасное будущее. Неважно, что произошло или произойдет.
– Даже если она на допинге, это нормально?
Смолкин: У меня нет никаких мыслей на этот счет. Мы закончили с этой темой.
– Диана может что-то сказать об этом?
Смолкин: Нет.
– Она может говорить?
Смолкин: Может, но не с вами и не на эту тему. Мы закончили.
– Она может рассказать о чем-нибудь? Как у нее самочувствие?
Смолкин: Самочувствие хорошее.
– Разве она не говорит на английском? Она же американка.
Смолкин: Говорит, но не очень хорошо.
– Ты не говоришь на английском?
Смолкин: Диана переехала из США, когда ей было три года.
– Так что она совсем не говорит на английском?
Смолкин: Немного говорит, но не для интервью.
– Она не может сказать даже одно слово?
Дэвис: Я довольна.
– Ты довольна?
Смолкин: А вы довольны?
– Я в восторге, мне нравится это интервью.
Смолкин: Отлично. Следующий вопрос.
– Не испортило ли произошедшее ваш олимпийский опыт?
Смолкин: Я понял не все слова в этом предложении.
– Не испортило ли для вас Олимпиаду произошедшее с Камилой?
Смолкин: Никаких больше вопросов о Камиле.
Смолкин – американским журналистам: «Больше никаких вопросов про Валиеву. У меня нет никаких мыслей на этот счет»
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