Тутберидзе о пяти квадах Трусовой: «Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения»

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги Олимпиады-2022 в Пекине.

«Завершился еще один очень сложный олимпийский цикл в жизни нашей школы. Наверное, можно немного проанализировать и подвести итоги.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов – серебряные призеры Олимпийских игр. Это наши герои, которые не сдались, обратились к нам за помощью и мы счастливы, что смогли организовать тренировочный процесс, собрав вокруг команду единомышленников и на самом главном старте в жизни любого спортсмена, ребята выдали лучшие прокаты, показав свой неиспользованный потенциал, в который многие уже не верили.

Александра Трусова – серебряный призер Олимпийских игр. В очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании, выполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, тем самым всем доказав, что невозможное возможно.

Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть, и единственная.

Анна Щербакова – олимпийская Чемпионка. Этот статус на всю жизнь. У Анны непростой спортивный путь. Много испытаний было на ее пути, но умение этой девочки – отдать больше, чем у нее есть – позволяет Анне быть одной из самых титулованных спортсменок современности.

Морис Квителашвили – спортсмен, который с нами 14 лет. Морис достойно откатался за команду и вошел в 10 лучших спортсменов мира. Своими результатами заслужил право быть знаменосцем страны (Грузии – Sports.ru), которую представляет.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Эти спортсмены, как аскеты, отказались от благ ради цели – максимально сочетать и спорт, и искусство, как демонстрируют лидирующие пары. Путь еще очень долог, но я безоговорочно буду их поддерживать. И какое счастье, что во время смуты, Диша меня поддерживала!» – написала тренер в инстаграме.

В своем посте Тутберидзе также высказалась о Камиле Валиевой, которая на зимних Играх стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник

 
 
 
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Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

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