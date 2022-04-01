«Получила много сообщений с поздравлениями, шутками, поэтому не расстраивалась». Мишина об интервью на Олимпиаде, в котором не смогла перевести вопрос журналиста

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Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались об интервью каналу BBC во время Олимпиады в Пекине.

Ранее Мишину на английском языке спросили о том, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе. Фигуристка, не расслышав слова в вопросе журналиста, ответила, что «нихера не поняла».

– Настя, после победы в командном турнире вы дали интервью ВВС, которое быстро разошлось на мемы. Как вы на это отреагировали? Была ли удивительна такая шумиха после вашей фразы?

Мишина: Через день после этого интервью получила очень много сообщений, и большинство из них были положительными, с поздравлениями с успешным выступлением на командном турнире, с какими-то шутками, поэтому я не расстраивалась.

Мне даже было приятно получить столько поздравлений от болельщиков. Дело в том, что там была очень быстрая английская речь, которую я не успела услышать даже, так как мы общались с командой.

Галлямов: Не скажу, что идеально знаю английский язык, но все-таки бывает британский акцент и американский, и в большинстве школ учат именно британскому варианту, а слышать американский нам непривычно.

«Я нихера не поняла». Мишина в ответ на вопрос российским фигуристам после победы в командном турнире Пекина-2022

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