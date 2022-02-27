Мишина о командном турнире Пекина-2022: «Иногда завидую спортсменам из командных видов. Чувствуешь такую поддержку за спиной, что готов откатать две произволки»

Российская фигуристка , выступающая в паре с , рассказала о командном турнире Пекина-2022, где сборная России завоевала золото.

«Как долго мы ждали объявления состава, и как быстро пролетел турнир! За несколько дней мы испытали столько эмоций, где-то двухмесячный запас.

Командные соревнования – это история совсем не про страх и волнение. Иногда я даже начинаю завидовать спортсменам командных видов спорта. Выходя на лед, чувствуешь такую поддержку за спиной, что готов откатать хоть две произволки. А после бежишь скорее в КиК обниматься с командой.

Самое сложное начинается после выступления, когда болеешь за своих друзей. Это очень волнительно, просто очень! Кажется, что когда выступаешь сам, переживаешь меньше раз в 100. Конечно, мы кричали, хлопали, прыгали и даже танцевали, поддерживали наших ребят. И самое главное, что радовались друг за друга во много раз больше, чем лично за себя», – написала Мишина.