Анастасия Мишина: «Олимпиада – это история про поддержку. Вы вставали в 4 утра, чтобы поболеть за нас, и мы не могли вас подвести!»

Российская фигуристка , выступающая в паре с , поделилась впечатлениями от выступления на Олимпийских играх в Пекине.

Мишина и Галлямов на Олимпиаде выиграли золото в командном турнире и завоевали бронзу в личных соревнованиях.

закончилась, а значит, пришло время выкладывать фотки 😂

Олимпиада для меня всегда была чем-то очень далеким и недосягаемым. Мне было интересно, как проходят эти соревнования, какие чувства испытывают спортсмены.

И вот, мы на Олимпиаде! Осознание того, что мы в команде ROC пришло, когда получили олимпийскую форму. Как же натерпелось тогда оказаться в Китае!

Самое сложное для спортсменов, это ожидание: ждать, когда пройдет подготовительный сбор, ждать результатов тестов в номере, день соревнований, выход на лед, оценки...

Мне сложно передать словами, как мы были рады, когда узнали, что будем представлять в командном турнире. Даже сейчас мурашки бегут.

Олимпиада – это история про поддержку. Наша команда поддерживала друг друга в любой ситуации, болела и кричала изо всех сил! Мы также чувствовали поддержку наших болельщиков. Вы вставали в 4 утра, чтобы поболеть за нас. И мы не могли вас подвести!

На самом деле, столько всего хочется рассказать, что в один пост просто не уложиться. Продолжению быть!» – написала Мишина.