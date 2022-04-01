Валиева, Щербакова, Медведева, Туктамышева, Мишина и Галлямов, Кондратюк выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание». Начало – 19:00 по московскому времени

Сегодня во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание».
На лед выйдут Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александра Степанова и Иван Букин, Михаил Коляда, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анна Щербакова, Евгений Семененко, Камила Валиева и другие российские фигуристы.
Шоу начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Страна» и ютуб-канале TVSTART.