Валиева, Щербакова, Медведева, Туктамышева, Мишина и Галлямов, Кондратюк выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание». Начало – 19:00 по московскому времени

Сегодня во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание».

На лед выйдут , и , и , , и , , , , и , , и , , , и другие российские фигуристы.

Шоу начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Страна» и ютуб-канале TVSTART.