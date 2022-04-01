Валиева, Щербакова, Медведева, Туктамышева, Мишина и Галлямов, Кондратюк выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание». Начало – 19:00 по московскому времени

Теги Алексей Ягудин сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Михаил Коляда Егор Базин Евгения Медведева Александр Самарин Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Анна Щербакова Елизавета Худайбердиева Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Сегодня во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание». 

На лед выйдут Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александра Степанова и Иван Букин, Михаил Коляда, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анна Щербакова, Евгений Семененко, Камила Валиева и другие российские фигуристы. 

Шоу начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Страна» и ютуб-канале TVSTART.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные