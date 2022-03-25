Валиева, Туктамышева, Мишина и Галлямов вошли в команду Кондратюка на Кубке Первого канала, Акатьева, Коляда, Бойкова и Козловский – в команду Щербаковой

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Стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию в Саранске. 

Капитаны команд – олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк. 

Команда Щербаковой: Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Команда Кондратюка: Евгений Семененко, Александр Самарин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Жилина, Александра Степанова – Иван Букин.

Кубок Первого канала проходит с 25 по 27 марта. В программе прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы. 

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️

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