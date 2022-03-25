Валиева, Туктамышева, Мишина и Галлямов вошли в команду Кондратюка на Кубке Первого канала, Акатьева, Коляда, Бойкова и Козловский – в команду Щербаковой

Стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

Капитаны команд – олимпийские чемпионы и Марк Кондратюк.

Команда Щербаковой: , Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Команда Кондратюка: Евгений Семененко, Александр Самарин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, , , Майя Хромых, Вероника Жилина, – Иван Букин.

Кубок Первого канала проходит с 25 по 27 марта. В программе прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы.

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️