Марк Кондратюк: «Спокойно отношусь к медалям. Это ведь просто какой-то физический объект»

Российский фигурист рассказал о своих наградах.

— Самые важные медали по версии Марка Кондратюка: бронза чемпионата России, NebelhornTrophy…

— Самая мучительная из медалей. Страшнее всего было. Было страшнее только в команднике Олимпиады на короткой. Это единственное.

— Здесь еще медаль из Санкт-Петербурга с чемпионата России, золото чемпионата Европы, малая медаль за короткую на Европе.

— А малую медаль за произвольную я, как и обещал, подарил Светлане Владимировне (Соколовской).

— Все медали главных стартов ISU одинаковые по дизайну, только город и год меняются.

— Мне нравится, что они все одинаковые. Классный дизайн. Когда два года назад Артур (Даниелян) стал призером Европы, я приходил к нему домой и смотрел на эту медаль и такой «вау, какая она красивая». И у Димы (Алиева) когда в гостях был. К Диме, кстати, тоже можно приехать, у него большой стеклянный шкаф, все красиво сделано.

— Неужели это все медали? Куда ты остальные складываешь?

— Не знаю, они у меня где-то лежат. Спокойно отношусь к медалям. Это ведь просто какой-то физический объект.

— До декабря 2020 года у тебя на этой полке ничего не лежало?

— У меня какие-то здесь лежали, но я к этому спокойно отношусь. Даже эти три я разложил специально сейчас. Обычно тут у меня лежат медали с Европы, потому что визуально нравятся.

— Тут еще лежит талисман Игр-2022 Бин Дун-Дунь, которого вручали на награждении. Люди стояли в очередях за ними, у вас в олимпийской деревне так же было?

— Очереди были. Бун Дун-Дуней выкидывали в определенное время, три раза в день. Примерно по тридцать каждый раз. Можно было приходить заранее, вставать в очередь и успевать.

Из смешного: нашим девочкам-фигуристкам делали определенные поблажки. А мне нет. Мы как-то стояли с Камилой Валиевой в очереди, перед нами заходят люди и получают последнего в это время. Продавщица такая «А, Камила Валиева» и принесла ей со склада одну панду.

Аня, Камила, Саша в Пекине были звездами. К ним чаще подходили волонтеры, работники, но и спортсмены были, – сказал Кондратюк.