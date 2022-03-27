Марк Кондратюк: «В будущем буду пытаться делать пять четверных, потому что с таким контентом уже можно соперничать на любом уровне»

Российский фигурист Марк Кондратюк заявил о планах исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе.

Сегодня на Кубке Первого канала в Саранске занял второе место в произвольной, исполнив четверные лутц, тулуп и два сальхова.

«Тяжело ли было решиться на четыре четверных прыжка? Я хотел пять. Должен был быть риттбергер, но после лутца я понял, что не смогу.

В будущем на соревнованиях буду пытаться делать пять четверных, потому что с таким контентом уже можно соперничать на любом уровне.

Я весь сезон старался выступать по принципу «меньше да лучше». Здесь я поменял тактику и решил, что буду везде рисковать. Более-менее риск оправдался», – сказал Кондратюк.