Команда Щербаковой получит 10 млн рублей за победу на Кубке Первого канала, команда Кондратюка – 7,5 млн

Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой получит 10 млн рублей за победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

Сегодня фигуристы выступали с произвольными программами. Состав Щербаковой со счетом 145:141 обыграл команду Марка Кондратюка, которая в свою очередь получит 7,5 млн рублей.

За команду Щербаковой под названием «Красная машина» выступали Аделия Петросян, Софья Акатьева, Софья Самоделкина, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Состав Кондратюка под названием «Время первых» представляли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Жилина, Евгений Семененко, Александр Самарин, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Александра Степанова и Иван Букин.

Кубок Первого канала. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка по итогам третьего дня соревнований