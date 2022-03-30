Никита Михайлов: «Скромность Кондратюка проявляется по отношению к людям, в общении с ними. Но в плане действий он может быть лидером, вести за собой»

Хореограф Никита Михайлов рассказал о работе с чемпионом Европы Марком Кондратюком и характере фигуриста.

– В чем особенность работы именно с Марком? Его основное отличие от остальных фигуристов?

– На таком уровне вообще в принципе все особенные, потому что они подходят к нему уже с большим багажом разного опыта, разных стилей катания – всего-всего, и мы видим ограненный алмаз, так скажем.

Его особенность... Мы с ним с детства вместе работаем, поэтому, на самом деле, я уже не подбираю к нему какие-то ключи – мы встречаемся и работаем.

Если выделить его сильные качества, то это резкость, которой он обладает, и его какое-то чувство позы – оно у него чуть-чуть особенное, так скажем. Как он чувствует позиции и как к ним подходит – иногда это не все то, что я показываю ему, когда мы ставим программы.

Иногда бывает так, что он пытается взять то, что я показываю, но добавляет от себя и своей пластики, и в конце получаются два разных движения, то есть что-то от моего, но в его стиле. Такие моменты очень часто присутствуют в нашей с ним работе.

– Кажется, что Марк скромный, и он сам в интервью говорит: «Я скромный, я стесняюсь». Но вместе с этим видно, что он реально заводит людей, ведет за собой – даже на Олимпиаде среди наших парней он как-то выделялся, просил их что-то сделать. Так какой он по натуре – скромняга или все-таки лидер?

– Мне кажется, дело случая. И его скромность, мне кажется, проявляется именно по отношению к людям, в общении с ними – я это приветствую. Но в плане действий он не скромный, как раз может быть лидером, вести за собой – собственно, сейчас это и делает. Мне кажется, это сочетание и дает очень классный и приятный эффект от него как от личности, – сказал Михайлов.