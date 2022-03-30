Лайшев об иске ФФКР в CAS: «Бороться надо обязательно. Мы увидели открытое лицо Запада, который бессовестно нарушает все законодательные и человеческие договоренности»

Теги сборная России ISU ФФКР CAS Самбо-70 Политика Ренат Лайшев Фигурное катание

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением об иске Федерации фигурного катания России (ФФКР) в CAS по поводу решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Будет ли у нас успех? Судя по всем направлениям, по всему их цинизму, по всему, что они с нами проделывают, успеха не будет.

Но бороться обязательно надо, и молодцы, что подали такой протест. Надо доказывать свою правоту и биться не только в спорте, но и во всех отраслях.

Потому что мы увидели открытое лицо Запада, который бессовестно нарушает все законодательные и человеческие договоренности. Бороться надо обязательно», – сказал Лайшев. 

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