Лайшев об иске ФФКР в CAS: «Бороться надо обязательно. Мы увидели открытое лицо Запада, который бессовестно нарушает все законодательные и человеческие договоренности»

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением об иске Федерации фигурного катания России (ФФКР) в CAS по поводу решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.
«Будет ли у нас успех? Судя по всем направлениям, по всему их цинизму, по всему, что они с нами проделывают, успеха не будет.
Но бороться обязательно надо, и молодцы, что подали такой протест. Надо доказывать свою правоту и биться не только в спорте, но и во всех отраслях.
Потому что мы увидели открытое лицо Запада, который бессовестно нарушает все законодательные и человеческие договоренности. Бороться надо обязательно», – сказал Лайшев.