Алексей Ягудин: «Это просто разрушение олимпийского движения и мирового спорта, когда нашим спортсменам не дают выступать»

Теги Алексей Ягудин сборная России ISU ФФКР CAS Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением об иске Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в CAS по поводу решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Надо бороться за то, чтобы российских спортсменов вернули в мировой спорт. Мы видим отрицательный результат у футболистов, которым не дали играть в стыковых матчах. Надежды крайне мало…

На протяжении нескольких лет я достаточно часто говорил, что теперь уже нет чистого спорта, а есть чистая политика в спорте. К сожалению, этот настрой против России во всем мире говорит о том, что шансов на восстановление нашей федерации и на разрешение нашим фигуристам выступать мало.

В нашей команде все молодые — например, Кондратюк, Щербакова, Трусова и другие ребята. Какое они имеют отношение к политике? При чем тут они?

Считаю, что это просто разрушение олимпийского движения и мирового спорта, когда нашим спортсменам не дают выступать. Неважно, о каком виде спорта мы говорим», — сказал Ягудин.

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