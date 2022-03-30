Алексей Ягудин: «Это просто разрушение олимпийского движения и мирового спорта, когда нашим спортсменам не дают выступать»

Олимпийский чемпион поделился мнением об иске Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в по поводу решения Международного союза конькобежцев ( ) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Надо бороться за то, чтобы российских спортсменов вернули в мировой спорт. Мы видим отрицательный результат у футболистов, которым не дали играть в стыковых матчах. Надежды крайне мало…

На протяжении нескольких лет я достаточно часто говорил, что теперь уже нет чистого спорта, а есть чистая политика в спорте. К сожалению, этот настрой против России во всем мире говорит о том, что шансов на восстановление нашей федерации и на разрешение нашим фигуристам выступать мало.

В нашей команде все молодые — например, Кондратюк, Щербакова, Трусова и другие ребята. Какое они имеют отношение к политике? При чем тут они?

Считаю, что это просто разрушение олимпийского движения и мирового спорта, когда нашим спортсменам не дают выступать. Неважно, о каком виде спорта мы говорим», — сказал Ягудин.