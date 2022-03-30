Илья Авербух: «Нам нужно быть в орбите мирового спорта, обособленность не способствует прогрессу. Если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны»

Хореограф, постановщик ледовых шоу прокомментировал новость о том, что Федерация фигурного катания России ( ) оспаривает в решение Международного союза конькобежцев ( ) об отстранении спортсменов от соревнований под эгидой ISU.

«Я думаю, конечно, бороться за права наших спортсменов необходимо, мы должны продолжать это делать. Понятно, что сейчас ситуация очень сложная, мы видим, что дела идут не в юридической, а в политической плоскости.

С одной стороны, это и нужно, а с другой, мы же понимаем, что юридическая плоскость не имеет практически никакого значения для тех, кто принимает решения. Мы это видели по тому, как отстраняли наших биатлонистов, к примеру. Но бороться все равно необходимо.

Ближайшие примеры показывают, что будет сложно. Российский футбольный союз пытался обжаловать отстранение от чемпионата мира, с IBU сейчас эта история… Все это не внушает оптимизма», – отметил Авербух.

«Нам нужно быть в орбите мирового спорта, и я очень надеюсь, что в скорейшем времени ситуация разрешится, и мы будем выступать вместе. Обособленность никогда не способствует прогрессу.

Более того, я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», – цитирует Авербуха «Матч ТВ».