Татьяна Тарасова: «Рада, что наша федерация оспаривает решение об отстранении. Ни за что сняли людей с чемпионата мира, ни стыда, ни совести. Бандиты!»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ISU CAS контент Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) оспаривает в CAS решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении спортсменов от соревнований под эгидой ISU.

«Я очень рада, что наша федерация оспаривает это решение. Потому что так это дело оставлять невозможно.

Ни за что сняли людей с чемпионата мира. Юниоров и детей сняли! Ни стыда у них нет, ни совести», – сказала Тарасова. 

«В чем виноваты российские спортсмены? Совесть бы имели. Жизнь у спортсмена очень коротка, а они ее вообще отбирают. Бандиты!» – цитирует Тарасову «Чемпионат».

ФФКР оспаривает в Спортивном арбитражном суде решение об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой ISU

 

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