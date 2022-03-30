«Матч ТВ» опубликовал слова Пападакис об отсутствии российских фигуристов на ЧМ-2022. На самом деле это сказал ее партнер – Сизерон

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Политика Матч ТВ Фигурное катание

Комментарий про отстранение российских фигуристов от чемпионата мира принадлежал олимпийскому чемпиону из Франции Гийому Сизерону, а не его партнерше.

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на RTLSport дал слова партнерши Сизерона – Габриэлы Пападакис (новость все еще на сайте). На самом деле ситуацию с неучастием России прокомментировал партнер – послушать отрывок из подкаста на французском можно здесь (с 23:14).

Вот корректный перевод слов Сизерона:

– Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира – это нечто особенное.

Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов. Не только из-за ситуации на Украине, но и из-за допинга. На них косо смотрят, и без их присутствия, возможно, было меньше напряжения, чем обычно.

На прошлой неделе многие из них были на стадионе, где выступил Путин.

– Правда, мы не знаем точно, был ли этот «марш свободы» честным или проплаченным. Но этот чемпионат не может проходить с участием русских спортсменов. Это было бы некорректно.

Думаю, мы попробовали сделать классный спектакль, чтобы на короткий момент дать людям немного радости, несмотря на обстановку в мире, – сказал Сизерон в подкасте RTLSport.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные