«Матч ТВ» опубликовал слова Пападакис об отсутствии российских фигуристов на ЧМ-2022. На самом деле это сказал ее партнер – Сизерон

Комментарий про отстранение российских фигуристов от чемпионата мира принадлежал олимпийскому чемпиону из Франции Гийому Сизерону, а не его партнерше.

Ранее со ссылкой на RTLSport дал слова партнерши Сизерона – (новость все еще на сайте). На самом деле ситуацию с неучастием России прокомментировал партнер – послушать отрывок из подкаста на французском можно здесь (с 23:14).

Вот корректный перевод слов Сизерона:

– Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира – это нечто особенное.

Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов. Не только из-за ситуации на Украине, но и из-за допинга. На них косо смотрят, и без их присутствия, возможно, было меньше напряжения, чем обычно.

– На прошлой неделе многие из них были на стадионе, где выступил Путин.

– Правда, мы не знаем точно, был ли этот «марш свободы» честным или проплаченным. Но этот чемпионат не может проходить с участием русских спортсменов. Это было бы некорректно.

Думаю, мы попробовали сделать классный спектакль, чтобы на короткий момент дать людям немного радости, несмотря на обстановку в мире, – сказал Сизерон в подкасте RTLSport.