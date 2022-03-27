Габриэла Пападакис: «Чемпионат мира был странным из-за всего, что происходит на Украине – было душераздирающе наблюдать за этими событиями»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис, выступающая с Гийомом Сизероном, высказалась о проведении чемпионата мира в Монпелье на фоне ситуации на Украине.
«Этот турнир был странным из-за всего, что сейчас происходит на Украине – было душераздирающе наблюдать за этими событиями после Олимпиады. Можно многое сказать по этому поводу, но спорт – отличный инструмент, чтобы способствовать миру и солидарности.
Замечательно то, что сделали Александра и Максим (Назарова и Никитин) и все украинские фигуристы – это было восхитительно.
Мы делаем то, что можем – я сделала маникюр в цветах украинского флага. Надеюсь, люди смогут увидеть, что мы с Украиной, надеюсь, наступит мир», – приводит слова Пападакис журналист Джеки Вонг.
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