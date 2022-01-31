Тренер группы Орсера об уходе Медведевой: «Думаю, причина полностью в ковиде. Мы потеряли то, куда она могла привести спорт»

Канадский тренер по фигурному катанию Трейси Уилсон, которая работает в группе Брайана Орсера, поделилась мнением о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.

Российская фигуристка тренировалась в группе Орсера с 2018 по 2020 год.

– О, Евге-е-ения! Прекрасно, что вы о ней спросили. Я слежу за ней, конечно же. Она приехала к нам и тренировалась с нами, так что у нас была возможность хорошо узнать ее.

Евгения – особенный человек, думаю, вы знаете в России, насколько особенная она. У меня ведь была привилегия поехать с ней в Россию, там я тоже узнала ее с новой стороны.

Думаю, она потрясающий человек для этого спорта. Она вдохновляет своими способностями, тем, как она превратилась из подростка в женщину, своим артистизмом и атлетизмом, который она привнесла в спорт. Я просто не могу наговориться о Евгении, она была фантастической в нашем клубе, она замечательно влияла на остальных фигуристов.

Когда она приехала, у нее был с собой стикер с эмблемой пекинской Олимпиады. Вы же знаете, она очень хорошо сдружилась с Джейсоном (Брауном)... Брайан и я остаемся в контакте с ней и чувствуем себя очень близкими людьми с Евгенией. И мы восхищены тем, что она сейчас делает.

– Извините, но когда она стала женщиной, то прекратила кататься в спорте.

– Потому что из-за ковида она не могла кататься в Канаде, приехала в Японию…

– Думаете, это был ключевой момент?

– Да, именно так. Если вы помните, что она сделала на московском этапе Гран-при с ее «Мемуарами гейши» – это было то, куда она шла, к чему стремилась. И у нее никогда не было шанса реализовать эти возможности. Мы говорили о будущем, она позвонила и Брайану, и мне.

У нас до сих пор в Канаде не все фигуристы вернулись к нам на лед из-за антиковидных ограничений. Но на тот момент... Я думаю, мы потеряли то, куда она могла привести спорт.

Я думаю, причина полностью в ковиде. Она не реализовала весь свой потенциал. Она его только искала, – рассказала Уилсон.