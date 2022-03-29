Козловский о непопадании в командный турнир на Олимпиаде: «Драмой это не было. Мы понимали, что все идет именно к этому»

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как отреагировали на непопадание в командный турнир на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В личном турнире пара заняла 4-е место.

– То, что вам с Сашей не нашлось места в командном олимпийском турнире – драма?

Козловский: Нет, драмой это не было. Мы понимали, что все идет именно к этому.

Бойкова: До последнего не верили только в то, что не будет замен у девочек. Вот это стало шоком.

Козловский: Поэтому я сразу сказал Саше, что нужно настраиваться на личный турнир, немного приспускать форму, потому что мы фактически вышли на пик к началу Игр, чтобы быть готовыми выйти на замену, если возникнет такая необходимость. Удерживать форму 20 дней уже не было смысла.