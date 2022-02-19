Козловский об Олимпиаде: «Если говорить честно, состояние крайне тяжелого психологически турнира. Это обуславливается не только общим антуражем»

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал об атмосфере на Олимпиаде в Пекине.

«Мы здесь уже так долго. Если говорить честно, искренне, состояние крайне тяжелого психологически турнира. Это обуславливается не только общим антуражем, но и такими факторами, как зрители, поддержка, эмоции», – цитирует Козловского ТАСС.

Также фигурист высказался о китайских зрителях, которые присутствовали на трибунах во время Олимпиады.

«Вы сами наверняка смотрели все прокаты и слышали: катались российские спортсмены, я сейчас не говорю о нас, у нас все-таки была допущена определенная помарка, я о других ребятах, например о Жене (Тарасовой) с Вовой (Морозовым), которые представили свою программу наилучшим образом, о Насте (Мишиной) с Сашей (Галлямовым).

Их прокаты воспринимались с точки зрения аудитории так, будто они очень посредственные спортсмены, которые приехали выступать на Олимпиаду для галочки.

Ввиду всех ковидных ограничений здесь преимущественно присутствовали граждане Китая. И, как любые граждане любой страны, они, естественно, поддерживали своих. Это правильно, это, как мне кажется, является основой Олимпийских игр, когда идет объединение нации, все приезжают и болеют за своих спортсменов.

Ввиду того, что отсутствовали представители других стран, в том числе и нашей, не имея возможности въехать в Китай, то общая атмосфера получилось очень специфической», – приводит слова Козловского Sport24.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы