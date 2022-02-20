Илья Авербух: «Поздравляю в первую очередь Тарасову и Морозова. Мое восхищение Тутберидзе, которая смогла вернуть пару в топ, подведя к блестящему прокату»

Хореограф, серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступления российских спортивных пар на в Пекине.

и Владимир Морозов завоевали серебро, и Александр Галлямов – бронзу, и Дмитрий Козловский стали четвертыми.

«Вчера был день, где лучшие соревновались с лучшими, и хочется поблагодарить за эти выступления ребят! Поздравляю в первую очередь Евгению Тарасову и , ваш путь не может не восхищать!

Эта серебряная медаль с золотым отливом и ваш прокат – то, чем мы вместе с вами всегда будем гордиться!

Мишина и Галлямов замечательно справились, и впереди у них еще новое четырехлетие, уверен, что пара нас еще будет удивлять не только техническим оснащением, но и восхитительными программами. Убежден, что они также смогут подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Бойкова и Козловский: пройти этот затянувшийся этап становления и выйти на новую орбиту – ребятам абсолютно подвластно, уверен в этом.

Поздравляю наставников – Максима Транькова, который прошел этот сложный путь вместе со своими учениками! Недавно присоединившегося к штабу Этери Тутберидзе Алексея Тихонова, который сделал очень много для пары.

Мое восхищение Этери Тутберидзе, которая смогла вернуть пару в топ, подведя к блестящему прокату. И, конечно, мое признание великой Тамаре Москвиной, выдающемуся тренеру на века!» – написал Авербух.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря