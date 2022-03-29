Сергей Добрин: «Без наших чемпионат мира в женском виде получился блеклый и скучный. Об этом пишут даже иностранные болельщики»

Тренер Сергей Добрин поделился мнением о женском турнире на чемпионате мира по фигурному катанию-2022, куда не допустили российских спортсменов.

– Чемпионат мира без России можно считать праздником для соперников?

– В какой-то степени да, особенно в некоторых видах, где наши явно лидируют. Столько новостей по статистике было после этого чемпионата, что, мол, такая то пара или такой то фигурист впервые или за долгие годы взял медаль.

Особенно, наверное, радуются в Бельгии серебру Хендрикс. Если японки и американки имеют богатый опыт завоевания медалей такого уровня, то для Бельгии это впервые. Смогла бы завоевать медаль, если бы все наши выступали? Вряд ли. А теперь столько радости у Луны или у Каори Сакамото.

– Вам не хватало , и остальных наших спортсменов?

– Конечно, не хватало, и по многим причинам. Тут и потеря зрелищного противостояния, японка выиграла в одну калитку в отсутствие четверных прыжков. Да и просто нужно разнообразие программ и фигурнокатательных школ, стилей.

Без наших чемпионат мира в женском виде получился блеклый и скучный, об этом даже иностранные болельщики пишут под видео программ на ютубе.

– Как оцените уровень новой чемпионки мира Каори Сакамото?

– Сакамото показала просто качественное катание с обычным набором из тройных прыжков, даже каскада с риттбергером не было. Да и зачем? Отрыв от ближайшего преследователя огромный.

По сути, все бонусы отправились в копилку японки, а кому еще ставить? Особо-то и некому. Даже по сравнению с Олимпиадой у нее компоненты выросли и достигли приличных высот, – сказал Добрин.

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