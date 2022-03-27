Алексей Ягудин: «На ЧМ не пускают Щербакову, которая так же далека от политики, как я от балета. В то же время более политизированные спортсмены выступают»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подвел итоги чемпионата мира в Монпелье, который прошел без участия сборной России.

«Я всегда придерживаюсь точки зрения, что лед скользкий и возможны всякие результаты. Я не могу не поздравить всех победителей и призеров этого чемпионата мира. Что касается победителей, то она (Каори Сакамото) 100% победила. Была бы она на пьедестале почета, если бы выступали лучшие фигуристки планеты? Вот это вопрос.

Этот турнир я не смотрел, но знаю результаты. Например, соревнование пар – американцы долгие годы не могли попасть на пьедестал чемпионата мира. Они бы и сейчас не попали, если бы участвовали сильнейшие наши и китайские пары.

Чисто технически, конечно, можно поставить галочку, что чемпионат мира прошел. Считаю ли я его полноценным? Нет. Как относиться к победителям и призерам? Нормально, как к победителям и призерам. Как правильно сказал Илья Авербух, этот турнир был соревнованием двора. Но сами спортсмены в этом абсолютно не виноваты.

Я не понимаю, как на чемпионат мира не пускают 17-летнюю спортсменку, например, Аню Щербакову, которая так же далека от политики, как и я далек от балета. В то же самое время более политизированные спортсмены продолжают выступать.

Девиз, что спорт вне политики, многие пропагандировали особенно часто в последнее время, я имею в виду тенденцию последних лет. Но политика, к сожалению, имеет прямое влияние и определенный вес и в спорте», – заявил Ягудин.