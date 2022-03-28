Навка о словах Пападакис про отсутствие на ЧМ россиян: «Странное высказывание. Наверное, Габриэла говорила о конкуренции, которой не было»

Олимпийская чемпионка прокомментировала высказывание олимпийской чемпионки Габриэлы Пападакис об отсутствии россиян на чемпионате мира в Монпелье.

Пападакис заявила, что на россиян «косо смотрят, и без них меньше напряжения».

«Это очень странное высказывание, я не очень понимаю, зачем она так сказала. Наверное, Габриэла говорила о конкуренции, которой у греческой пары (Пападакис и Сизерон выступают за Францию – Sports.ru) на этих соревнованиях не было.

Конечно, выступать на турнире без сильнейших гораздо спокойнее, никакого напряжения нет. Без наших фигуристов чемпионат мира сильно потерял в классе и зрелищности.

Вчера закончился канала, на котором всем прекрасно была видна вся сила и уровень нашей сборной. Я уверена на сто процентов, если бы наши ребята поехали на чемпионат мира во Францию, они забрали там весь пьедестал. Думаю, это понимают все.

Понимают, осознают и уже боятся возращения российских фигуристов на международную арену», — сказала Навка.

Габриэла Пападакис: «Отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения»