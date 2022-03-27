Максим Ковтун: «Будто и не было чемпионата мира. Без участия российских спортсменов это уровень этапа Гран-при. Максимум. Это смешно»

Трехкратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун высказался об отстранении россиян от чемпионата мира в Монпелье.

«Без наших я даже не следил за чемпионатом мира. Взглянул на результаты – и все. Как результаты? Мне интересно было только Мориса Квителашвили посмотреть. Без наших это не чемпионат мира.

Мы, кстати, в этот момент сами выступали с нашим шоу, с Татьяной Навкой. Если бы на чемпионате мира были наши, то, понятное дело, мы бы каждую возможность использовали, чтобы посмотреть на выступления наших фигуристов, а тут мы даже об этом не разговаривали.

Будто бы и не было этого чемпионата мира. Вы мне сейчас об этом напомнили. Понимаете, это же без участия российских спортсменов уровень этапа Гран-при. Максимум. Это смешно», – сказал Ковтун.