«Мало кто верил, что Мишина сможет так крутиться и стать уникальной парницей». Бывший тренер фигуристки о начале ее карьеры

Елена Климова, один из первых тренеров Анастасии Мишиной и Александры Бойковой, рассказала о начале карьеры фигуристок в парном катании.

– Кто принял решение о переходе Анастасии Мишиной в парное катание?

– В какой-то момент она перестала прогрессировать, и у семьи руки опустились, они уже хотели заканчивать. Я попросила остаться и обратилась к Николаю Матвеевичу Великову, чтобы он присмотрел Насте партнера. Сразу свободного мальчика не нашлось, но Настя начала кататься в их группе и одновременно у меня поддерживала форму: продолжала учить прыжки.

Очень плавно она перешла – даже не помню, когда это окончательно случилось. Несколько лет Настя трудилась с разными партнерами, очень тяжело ей все давалось. И разваливалась, и чего только не было! Мало кто верил, что она сможет так крутиться и стать уникальной парницей. Но благодаря терпению Людмилы Георгиевны (Великовой) и мамы все получилось.

– Почему Александра Бойкова ушла в школу Алексея Мишина?

– У нее были успехи и амбиции выйти на общероссийский уровень. В какой-то момент Сашин папа настоял на переходе в группу Татьяны Мишиной. Они в слезах пришли прощаться, но я не имела права держать ученицу. Ведь в «Юбилейном» другой уровень тренера, дети старше.

Еще там в то время каталась Лиза Нугуманова – они соревновались место в место. В школе Мишиных Саша занималась четыре года, а потом, когда начали искать партнершу для Димы Козловского, я настоятельно рекомендовала коллегам взять именно ее.

Родители, правда, сомневались – думали, Саша крупной вырастет. На что Тамара Николаевна (Москвина) сказала: «Вот когда будет большая, тогда и поговорим». Как видите, все в итоге сложилось правильно, – рассказала Климова.