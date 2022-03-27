Александр Коган: «Благодарю всех спортсменов и тренеров за великолепные выступления, за потрясающие программы. Вы лучшие во всем»

Теги сборная России ФФКР Александр Коган Анна Щербакова Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган поблагодарил участников Кубка Первого канала после завершения соревнований.

Победу одержала команда Анны Щербаковой «Красная машина», команда Марка Кондратюка «Время первых» стала второй. 

«Хочу поблагодарить всех спортсменов и тренеров за великолепные выступления, за потрясающие программы. Вы лучшие, лучшие во всем.

И спасибо большое всем зрителям, таким доброжелательным. Спасибо, Саранск», – сказал Коган. 

Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов

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